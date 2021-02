Flers. Insolite : le spam de la mairie n'en était pas un !

Fake news, le spam n'en était pas un. L'agglomération de Flers rectifie le tir. Les soi-disant spams envoyés par un certain service e-attestations dans les boîtes mails des internautes, "ne sont pas des mails frauduleux". Cette alerte a été causée par un manque de communication interne. Il s'agit en fait du service des Marchés publics de la Ville et de l'Agglo qui envoient, en ce moment, des mails à toutes les entreprises auprès desquelles elles achètent pour plus de 5 000 € HT par an.