Seine-Maritime. Les falaises d'Étretat modélisées en 3D grâce à un drone

Les falaises d'Étretat en 3D. C'est ce que vient de réaliser Victor Bigot, un jeune homme de 23 ans, d'Orléans (Loiret). Cet ancien moniteur d'équitation est passionné d'informatique et de drones. En 2019, il a décidé de passer son diplôme de télépilotage de drone professionnel.

Après s'être testé sur la maison de ses parents et l'église de sa commune près d'Orléans, il s'est intéressé aux falaises d'Étretat. Un premier pas avant de se lancer professionnellement. Début janvier, il a passé quatre jours sur les falaises pour les photographier et les filmer. Il a fallu prendre 2 500 photos. Le résultat est désormais accessible en ligne (Facebook, Youtube et Sketchfab). Cette modélisation 3D ravira les amateurs de belles images.

Des débouchés plus professionnels sont aussi possibles : réaliser un jeu vidéo, un documentaire, vivre une expérience de réalité virtuelle ou encore aider les scientifiques.