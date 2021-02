[Vidéo] Saint-Mère-Eglise. Un Espace de silence installé dans la Grange de la Paix

Une scène inédite s'est déroulée ce mardi 23 février à la mi-journée, dans les rues de Sainte-Mère-Église. Une structure concentrique en bois, de plus de 6 mètres de haut pour 5 mètres de diamètre à la base, et pesant plus de 8 tonnes, a été déposée, via les airs, par une imposante grue, à l'intérieur de la Grange de la Paix, un bâtiment en cours de rénovation situé à proximité de l'église. Cette structure est un Espace de silence, sur le thème de la paix dans le monde, qui a été acheminé par convoi exceptionnel.

La structure de 8 tonnes est arrivée par convoi exceptionnel. -

Une pose minutieuse, mais réussie, un soulagement pour Didier Caillard, président de la Grange de la Paix.

C'est un acte très symbolique dans ce village de Sainte-Mère-Église, selon Christian Lutier, président de l'association des Amis de la Paix.

Cette structure imposante, réalisée par la menuiserie Ratel de Bricquebec-en-Cotentin, est le fruit de l'imagination de l'architecte Johanna Schmit.

Après la pose de cet Espace de silence, les travaux de rénovation vont se poursuivre pour la Grange de la Paix, qui accueillera, à terme, diverses manifestations, expositions, conférences et rencontres notamment.

Les associations qui gèrent les lieux continuent de collecter des dons pour financer leur projet.