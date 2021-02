Le Havre. Le rappeur Médine dépose plainte contre la députée Aurore Bergé

Le rappeur originaire du Havre, Médine, a déposé plainte contre la députée LREM Aurore Bergé, mercredi 23 février. Cette plainte fait suite à des déclarations tenues par l'élue sur le plateau de la chaîne LCI, jeudi 18 février. Interrogée sur le terme "islamo-gauchisme" employé par la ministre de l'enseignement supérieur, l'élue a évoqué une conférence à laquelle Médine avait participé en 2017 à l'École normale supérieure, le qualifiant au passage de "rappeur islamiste". Elle affirme aussi que l'artiste "appelle au meurtre" et "disait qu'il fallait tuer des laïcards", faisant référence au morceau Don't Laïk.

"J'attends des excuses publiques"

Dans une interview à Mediapart, Médine revient sur les raisons qui l'ont poussé à déposer plainte. "Elle me colle une idéologie qui n'est, bien sûr, pas la mienne", avance-t-il, déplorant en outre qu'Aurore Bergé se trompe de citation et sort une phrase de son contexte. "J'attends une condamnation et des excuses publiques", affirme le rappeur. Il prévient qu'il saisira désormais la justice à chaque déclaration lui prêtant des propos qui ne sont pas les siens.