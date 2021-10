Bayeux. Fonds de flacons : l'hôpital rappelé à l'ordre pour avoir donné une 7e dose

L'Agence régionale de santé (AR) a rappelé à l'ordre l'hôpital de Bayeux pour avoir donné une septième dose du vaccin Pfizer-BioNTech à certains des 388 professionnels de l'établissement vaccinés. Des "fonds de flacon" auraient été mélangés pour obtenir des doses supplémentaires.

"Cela augmente le risque infectieux"

C'est le syndicat FO du comité d'hygiène et de sécurité de santé de l'hôpital qui s'est penché sur le sujet à l'issue d'une réunion début février. Rodolphe Gosselin, secrétaire du syndicat, explique que "des fonds de flacons ont été rassemblés au sein d'une même seringue". Or, "cette technique est interdite par les différentes autorités de santé", précise l'ARS. Chaque flacon du vaccin doit fournir cinq doses. Depuis la fin janvier, l'autorité européenne autorise à en tirer six, non pas sept. "Cela pose des problèmes en termes d'hygiène et on augmente le risque infectieux", poursuit Rodolphe Gosselin. De son côté, le centre hospitalier indique avoir procédé de la sorte pour "éviter toute sorte de gaspillage et offrir une plus large possibilité de couverture vaccinale".

Rodolphe Gosselin, secrétaire FO du CHSCT de l'hôpital Impossible de lire le son.

Ainsi, l'hôpital a dû stopper cette vaccination avec des doses supplémentaires sur recommandation de l'ARS.

Le restant du flacon doit, en effet, être jeté à la poubelle.

Il lui a aussi été demandé de retrouver le nombre de personnes vaccinées avec cette septième dose. "La traçabilité se fait par lot et non pas flacon, c'est difficile", indique l'ARS.