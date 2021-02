Jardin. Semis de poivrons, piments et aubergines

Les semis des poivrons, piments et aubergines sont souvent redoutés par les jardiniers débutants car ils semblent difficiles. Ces légumes du soleil ont en effet besoin de chaleur et de lumière pour germer. Mais rassurez-vous, ces cultures sont tout à fait réalisables sous le climat normand, à condition de respecter certaines règles et d'avoir un minimum d'équipement pour commencer tôt les semis !

Diverses variétés

Il existe de multiples variétés, plus colorées et originales les unes que les autres.

Poivrons. Corno di Toro, Cubanelle, chocolat doux, Petit Jaune d'Antilles, Tequila Sunrise... des noms qui font voyager et évoquent le soleil.

Piments. D'Espelette, sucette de Provence... tout dépend de votre goût pour le piquant !

Aubergines. Slim Jim, Little Finger, longue blanche, blanche ronde à œuf…

Utilisez votre mini-serre

Une fois les variétés choisies, il ne reste plus qu'à se lancer dans les semis. Pour pouvoir manger vos récoltes l'été prochain, vous devez débuter les semis fin février, début mars. Ce sont des cultures longues qui demandent du temps, de la chaleur - idéalement entre 20 et 25°C - et aussi beaucoup de lumière.

La semaine dernière, je vous expliquais l'intérêt d'opter pour une mini-serre, et bien c'est le moment de s'en servir ! Elle permet d'offrir un environnement propice à la germination de ces plantes frileuses, en recréant un microclimat très favorable.

Exposés devant une baie vitrée, près d'un radiateur, les poivrons et aubergines mettent environ 15 jours à lever, à condition d'avoir une chaleur élevée. Il faut donc se montrer patient. Si les conditions ne sont pas parfaites, installez un tapis chauffant sous la mini-serre pour accélérer la germination.

Il existe aussi une autre technique plus rapide, la technique de "l'essuie-tout". Elle consiste à poser les graines sur du papier essuie-tout mouillé, avec de l'eau chaude de préférence, et à les mettre à l'étouffée dans une boîte transparente fermée. Au bout de quelques jours, les semis germent. Néanmoins, la séance de repiquage demande de la dextérité, les plantules sont prisonnières de l'essuie-tout et il faut faire preuve d'une grande délicatesse pour les transférer dans des pots individuels...

Une fois deux feuilles bien développées, repiquez vos plants en godets. Les plants eux aussi ont besoin de chaleur et de lumière. Laissez-les en intérieur, mais à l'air libre, jusqu'en avril si vous les plantez sous serre et jusqu'en mai si vous choisissez le potager. Surtout, attendez les Saints de Glace, les 11, 12 et 13 mai, et les risques de gelées. Les plants semblent végéter jusqu'à l'été. Il faudra les tuteurer et en prendre soin jusqu'à la récolte estivale.

Si malgré tout les semis vous font vraiment peur, rendez-vous chez votre maraîcher pour acheter des plants et les repiquer au potager.

A vous les bonnes ratatouilles maison !