Le Havre. 770 000 euros pour une décoration du Normandie

L'hôtel des Ventes Océanes du Havre a réalisé une belle vente samedi 20 février. Des panneaux en laque de Jean Dunand, provenant du fumoir du paquebot Normandie, ont été adjugés 770 000 euros, soit 924 000 euros frais inclus.

L'œuvre qui s'intitule "La conquête du cheval" a été créée en 1935. Au début des années 30, la Compagnie Générale Transatlantique fait appel à de nombreux artistes et artisans français pour réaliser la décoration intérieure du paquebot Normandie, véritable ambassade de l'art français, reliant Le Havre à New York en quatre jours. Les œuvres les plus spectaculaires sont commanditées à Jean Dunand, chargé de réaliser cinq panneaux monumentaux de sa propre composition, mesurant chacun 6 m de haut et 5,80 m de large.

Vendus à la suite des ajustements réalisés par Bernard Dunand en 1948, les dix-huit panneaux formant la partie basse de la décoration initiale du Normandie avaient déjà refait surface sur le marché une première fois en 1993, avant d'être redécouverts récemment dans une collection particulière au Havre par Maîtres Allix & Revol.