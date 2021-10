Hockey sur glace (Magnus). Double confrontation au programme des Dragons de Rouen

Après trois semaines sans compétition, les Dragons de Rouen reprenaient le chemin de la Ligue Magnus mardi 23 février, sur la glace du promu les Jokers de Cergy. Toujours leaders, les Jaune et Noir attendront encore une dizaine de jours pour disputer deux matchs en deux jours à domicile contre les Aigles de Nice et les Scorpions de Mulhouse vendredi 5 mars et samedi 6 mars, à 19 heures puis 18 heures, sur l'Ile Lacroix. Deux rencontres face au troisième et au quatrième du classement, même si les deux équipes ont six matchs de plus déjà joués pour Nice et cinq pour Mulhouse. Lors du début de la saison, les joueurs de Fabrice Lhenry l'avaient emporté 5-3, puis 4-2, à chaque fois à l'extérieur.