Rouen. Une qualité d'accueil sur courant alternatif

"Coup de chance, j'ai vu un gars qui partait !" Même à travers son masque, l'opportunité fait sourire Nicolas Violette, au moment de brancher sa petite Citroën électrique sur l'une des bornes de la place Cauchoise à Rouen. Surtout qu'en ce début de matinée, cet habitant de Malaunay venu pour un rendez-vous n'a pas eu à tourner longtemps dans le quartier avant de trouver le Graal. Converti au véhicule électrique depuis six ans, il a noté des évolutions dans la ville aux cent clochers : "Au début, quand je venais, j'étais sûr d'avoir une place pour charger. Maintenant, c'est très compliqué."

"Bien, mais peut mieux faire." Voilà le constat dressé par tous les utilisateurs interrogés. Mélanie Bertin, elle, a franchi le pas depuis près d'un an. De Sommery à Grand-Quevilly pour travailler tous les jours, elle se réjouit de passer d'environ 250 € d'essence à seulement une cinquantaine d'euros de frais de recharge. Mais c'est quand elle s'aventure dans le centre-ville de Rouen que la situation se complique. "Le bon côté, c'est la gratuité du stationnement sur toutes les places extérieures quand on a une voiture électrique. Il suffit de s'inscrire auprès de la mairie, c'est assez simple et, franchement, c'est un vrai plus. Mais le problème, c'est le manque de bornes de recharge et l'absence de bornes de recharge rapide", regrette-t-elle.

Des nouvelles bornes en 2022

Sur ce point, la Métropole, qui gère cette compétence, et son président, Nicolas Mayer-Rossignol, travaillent en ce moment à une nouvelle vague de déploiement de bornes. "Je ne peux pas donner de chiffres, mais on part sur une amplification importante, assure l'élu. Cette année, on va faire le gros travail d'ingénierie et je vise des implantations dès le début de 2022." Pour "la répartition parfois inégale entre les quartiers", notée par Grégory Pompili, qui débute au volant de sa Zoé, le maire de Rouen n'est pas plus précis. Cependant, il rappelle le besoin de répartir ces bornes sur l'ensemble de l'agglomération et il compte également sur les implantations privées, comme dans les centres commerciaux.

L'autre gros problème rencontré par ces utilisateurs, c'est le phénomène de voiture-ventouse sur les emplacements de recharge. "J'ai même déjà appelé la police", s'agace Émilie Bazire, fâchée contre cette forme d'incivilité. Sur ce point, Nicolas Mayer-Rossignol envisage de faire évoluer la gratuité, "par exemple en l'accordant seulement pour le temps nécessaire à la charge". Une charge qui pose parfois problème à ceux qui réclament des bornes rapides. "C'est vrai que les bornes actuelles correspondent plus à la technologie de 2015, mais les bornes à venir correspondront aux besoins actuels", promet le maire. Une promesse que n'oublieront pas tous ceux qui, à l'inverse de Nicolas, recherchent désespérément une borne à laquelle s'amarrer.