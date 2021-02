Basket (Ligue 2). Une semaine et une équipe mondevillaise à deux visages

L'USO Mondeville a montré deux visages la semaine dernière. Celui d'une équipe dispersée et illisible contre Montbrison (75-82), puis celui d'une formation qui n'a pas envie de galvauder sa fin de saison, face à Chartres (80-70). Si cette dernière victoire en date ne va pas vraiment relancer d'intérêt sportif majeur pour la fin de saison d'une formation solidement ancrée en milieu de tableau, elle a le mérite de balayer quelques incommodantes zones d'ombre. "La différence avec les matchs précédents, c'est qu'on a joué un vrai match de basket, on n'a pas fait un match de U18, on a arrêté de courir partout", expliquait le coach Romain L'Hermitte après Chartres. Le menu n'aura d'ailleurs rien de léger, ce week-end avec un déplacement à Reims, deuxième du championnat. Et Romain Lhermitte compte sur les ressources de ses joueuses. "On a défendu ce qu'on devait défendre. Quand Chartres est passé devant, on a eu les ressources pour revenir parce qu'on a fait un match contrôlé." La recette est connue. Reste à l'appliquer pour réussir un joli coup.