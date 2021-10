Perche. Véloscénie : sur les traces de la principale artère du département de l'Orne

En ce mois de mars, le printemps arrive à grand pas. Il amène avec lui le soleil qui dépose ses doux rayons sur la Normandie. Lorsque les nuages disparaissent, quoi de mieux que de prendre son vélo pour avaler des kilomètres de paysages sur le bout de la Véloscénie, reliant Condé-sur-Huisne à Alençon.

Elle fait le bonheur des touristes et des habitants. Longue de 67 kilomètres, la partie de la Véloscénie qui traverse le Perche permet à ceux qui l'empruntent de passer à côté de sites remarquables. À commencer par la multitude de manoirs qui font la richesse du département. Par endroits, la voie verte longe la rivière de l'Huisne, qui traverse les trois départements de l'Eure-et-Loir, l'Orne et la Sarthe. Les kilomètres de piste permettent aux touristes de passer de village en village, et ainsi de découvrir le patrimoine ornais. Ils peuvent s'arrêter à la base de loisirs du Mêle-sur-Sarthe avant de poursuivre leur balade. Tous ces petits éléments donnent à la Véloscénie un côté "Slow Tourisme". "On pénètre à l'intérieur de l'Orne sur des lieux préservés, à l'abri de la circulation", précise Pierre Poisson, responsable des Équipements chez Tourisme 61.

Une fréquentation en hausse

En 2020, le village de Condé-sur-Huisne dans lequel passe la Véloscénie a vu passer près de 25 000 personnes. Un chiffre impressionnant qui peut s'expliquer par les fermetures des frontières liées à la pandémie de Covid-19. Si la fréquentation de la Véloscénie a explosé en 2020, pour l'année 2021, le schéma pourrait être le même. "La pratique du vélo en France a augmenté de 30 % l'année dernière, et la majeure partie était des Français. Cette année, on peut espérer que les étrangers reviennent. Mais si les vannes sont rouvertes, les Français vont partir ailleurs, et la fréquentation sera identique à 2020."