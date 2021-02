Seine-Maritime. Après des concerts, des matches tests ? Certains supporters se disent prêts

La ministre de la culture l'a confirmé cette semaine : en mars et avril, des concerts tests devraient être organisés à Paris et Marseille, pour évaluer scientifiquement la circulation du coronavirus dans ce type de rassemblement. Sur ce modèle, la députée de Seine-Maritime, Agnès Firmin-Le Bodo, a écrit mercredi 17 février à la ministre des sports, Roxana Maracineanu, afin de lui demander d'envisager d'organiser, avec des protocoles validés, des événements sportifs tests, en intérieur et en plein air. "Comme pour l'expérimentation culturelle, les personnes pourraient être testées avant l'évènement, et les cas positifs ne seraient pas filtrés pour évaluer les conséquences d'un brassage" précise l'élue Agir, qui propose que des tests soient également organisés après l'événement.

"Nous aimerions pouvoir

être debout, chanter…"

Interrogé sur cette formule, Florian Hédouin, membre de la fédération des supporters du HAC, y voit "une bonne idée". Mais il s'interroge sur les conditions d'organisation : "ce que l'on aimerait, c'est pouvoir animer les tribunes, être debout, chanter…". En début de saison, les supporters avaient réussi à s'organiser en occupant un quart de virage du Stade Océane habituellement inoccupé. Y a-t-il urgence à trouver une organisation pour revenir au stade ? "Dans ce contexte sanitaire, ce n'est pas quelque chose de vital, mais il y a vrai manque aujourd'hui. C'est probablement urgent pour les clubs" ajoute le supporter du HAC. Un avis que partage Christian Panchout, président des Vikings, club de supporters du STB, club de basket du Havre. "A la longue, le public risque de se désintéresser des différents sports… Sans parler de la perte financière gigantesque. Certains clubs mettront la clé sous la porte".

En attendant le retour à la vie normale, les supporters du STB sont près de 500 à suivre les matches en live sur Facebook.