Calvados. Les premières piqûres d'AstraZeneca données par les médecins

Les médecins généralistes peuvent, à compter du jeudi 25 février, administrer la première dose du vaccin AstraZeneca, à condition de l'avoir commandé auprès d'une pharmacie. Elle est réservée aux patients de 50 à 64 ans atteints de comorbidités (obésité, problèmes cardiaques, diabète, bronchites chroniques).

Une liste de dix premiers patients

Jacques Battistoni, président du syndicat MG France et médecin à Ifs, au sud de Caen, a prévu une demi-journée de vaccination. "Une fois le flacon ouvert, on a six heures à température ambiante pour l'utiliser ou 48 heures si on a un frigo à proximité, explique-t-il. Dans tous les cas, il faut aller vite."

Comme 22 000 autres professionnels volontaires à la vaccination en France, il reçoit un flacon de dix doses la première semaine, deux flacons la deuxième, et ainsi de suite. "Comme les volumes des premières livraisons sont faibles, il faut prioriser et repérer les patients les plus fragiles", complète Antoine Leveneur, président de l'Union régionale des médecins libéraux (URML).