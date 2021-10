Musique. The Voice : un Normand dans l'équipe de Vianney grâce à Orelsan !

Un Normand dans The Voice ! Pour ce troisième épisode des auditions à l'aveugle, les téléspectateurs et les coachs ont fait connaissance de The Vivi, un jeune candidat de 20 ans.

S'il habite actuellement dans la Sarthe, c'est bel et bien en Normandie que le "rappeur-streamer" a grandi. Il est né à Alençon et a fait ses études à Caen, tout comme un autre rappeur : Orelsan.

Et c'est d'ailleurs avec Suicide Social, une chanson du rappeur caennais le plus célèbre de France, que The Vivi a convaincu les quatre coachs qui se sont tous retournés. Mais c'est avec Vianney qu'il a décidé de continuer l'aventure.

On espère maintenant le voir aller très loin dans l'émission !