Près de Condé en Normandie. Trois blessés dans une collision entre deux voitures

De nombreux moyens de secours ont été déployés vers 16 h 45 ce jeudi 18 février à Saint-Denis-de-Méré. Une collision entre deux voitures a eu lieu sur la RD 511, entre Pont-Erambourg et Condé-en-Normandie. Cinq personnes sont impliquées. Deux femmes de 18 et 53 ans ainsi qu'un homme de 19 ans ont été pris en charge par les pompiers et transférés en urgence relative aux hôpitaux de Flers et Vire. 19 sapeurs-pompiers des casernes de Clécy, Condé, Vassy et Flers ont été mobilisés.