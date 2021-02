A Domicile. Léonie, les copains, le surf, la fête et un nouvel album

Le surf, la fête, la drague, les copains, l'ADN de Léonie, c'est cette bande originale de vacances sur la côte Atlantique. Dix ans que Fred, Marc et Alban grattent, sillonnent les routes et jouent leur musique enjouée et festive.

Aujourd'hui, les trois garçons de Léonie ont grandi, il est l'heure de s'offrir l'aventure dont ils ont toujours rêvé. Entourés par un manager et un producteur, ils ont lancé leur premier album qui semble déjà tenir toutes ses promesses. Si sa date de sortie n'est pas encore connue, le hit Comme ça a déjà rempli l'objectif d'inscrire son refrain comme une ritournelle dans la tête du public. Toujours influencés par le folk et la pop urbaine, les trois garçons de Léonie réussissent leur pari.

Sur cet opus, il y aura bien sûr de la fête, des filles, mais ce n'est pas tout ! Le groupe n'hésite pas à aborder des thèmes plus lourds, plus sensibles… Mais toujours avec la possibilité de jouer simplement avec une guitare, sur une plage, autour du feu… On ne se refait pas !

Privés de concerts, les Vendéens n'ont rien perdu de leur fougue. Leur jeunesse les a même décidés à prendre la route, au gré des apparts de leurs copains, pour aller voir leur public. De la fougue, de l'audace, du courage et une première étape à Bordeaux avant, on l'espère bientôt, la Normandie.