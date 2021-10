Moins stricte, plus confortable, la tenue de travail transformée par la pandémie

France-Monde. Costumes et tailleurs remisés au placard, joggings voire pyjamas à toute heure: la généralisation du télétravail a changé les habitudes vestimentaires, et même si les vaccins pourraient ramener un peu de formalisme, la tenue professionnelle devrait sortir moins stricte et plus confortable de la pandémie.