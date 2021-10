Cherbourg-en-Cotentin. Réparée, la passerelle Michel Legrand rouvre aux piétons

Les piétons ont de nouveau accès à la passerelle Michel Legrand, à Cherbourg, depuis mercredi 17 février. Elle était tombée en panne le 10 novembre dernier. Le nouveau rouleur central est arrivé mardi 16 février et a été installé. La livraison de cette pièce, acheminée depuis l'Allemagne, a été retardée par les conditions sanitaires et par la neige, la semaine dernière. "L'immobilisation de l'ouvrage a permis aux équipes techniques [...] d'assurer d'importants travaux de maintenance et d'entretien (guidage arrière de la partie mobile, contrôle et étanchéité moteurs, entretien portillons et éclairage) et éviter ainsi une autre fermeture programmée de la passerelle en cours d'année", a expliqué Ports de Normandie.