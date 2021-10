Manche. Des étudiants analysent les risques littoraux

Depuis lundi 15 février, 17 étudiants de master 2 en Aménagement durable et urbanisme de l'université de Caen sont sur le terrain, à Gouville-sur-Mer et Hauteville-sur-Mer, pour étudier l'évolution des risques littoraux, l'aménagement du littoral, la planification urbaine et l'évolution des activités économiques.

Une semaine en immersion pour étudier toutes ces thématiques, rencontrer les riverains, les professionnels de la mer et faire des propositions concrètes aux élus qui siègent au comité de pilotage du trait de côte, installé en début de mois, qui réunit notamment 11 maires de communes du littoral du territoire de l'agglomération de Coutances Mer et Bocage.

Une immersion indispensable, pour Anne Longlet, qui vient des terres. Elle habite L'Aigle, dans l' Orne.

C'est aussi un regard neuf que porteront ces étudiants, pour Jean-René Bidet, le maire de Hauteville-sur-Mer.

Le rendu des travaux et réflexions de ce groupe d'étudiants est attendu pour fin mai.