Le Tour de France 2012 côté chiffres

- 2 millions : le montant en euro des primes versées durant le Tour

- 450.000 : le gain en euro attribué à celui qui aura le maillot jaune sur les épaules à Paris le 22 juillet.

- 3.497 : le nombre de kilomètres que les coureurs devront parcourir pour rallier Liège aux Champs Elysées à Paris entre le 30 juin et le 22 juillet.

- 2.115 : l'altitude du plus haut sommet que les coureurs devront franchir. Il s'agit du Tourmalet lors de la 16e étape entre Pau et Bagnères de Luchon.

- 226 : la distance en km de la plus longue étape du Tour, la 12e, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Annonay Davézieux. Elle aura lieu le 13 juillet.

- 198 : le nombre de coureurs au départ de la course.

- 44 : le nombre de Français dans le peloton.

- 25 : le nombre de cols de 2e, 1ère et hors catégorie que devront franchir les cyclistes dans ce Tour (1 dans les Vosges, 3 dans le Jura, 4 dans le Jura Suisse, 6 dans les Alpes, 11 dans les Pyrénées). C'est 2 de plus qu'en 2011.

- 22 : le nombre d'équipes sur cette 99e édition du Tour de France.

- 21 : le nombre d'étapes de cette édition, prologue compris.

- 6,4 : distance en km du prologue du 30 juin à Liège, l'étape la plus courte.

- 9 : cette édition du Tour comporte 9 étapes de plaines.

- 5 : les grimpeurs auront 5 étapes de montagne (10e, 11e, 14e, 16e et 17e) pour s'affronter, dont deux avec des arrivées au sommet. La 1ère aur lieu le 11 juillet entre Mâcon et Bellegarde-sur-Valserine.

- 4 : la Basse-Normandie sera représentée par 4 coureurs : Mikaël Cherel et Lloyd Mondory de chez AG2R la Mondiale, Julien Fouchard de chez Cofidis, Anthony Delaplace de chez Saur Sojasun. Alexandre Pichot de chez Europcar est pour le moment remplaçant.

- 4 : nombre d'étapes accidentées, dont une avec arrivée au sommet.

- 2 : nombre de pays traversés pendant ce Tour 2012 en plus de la France : la Belgique pour le prologue et les 2 1ères étapes et la Suisse à la 8e étape.

- 2 : nombre de contre-la-montre

Demain, rendez-vous sur le site pour la description des étapes de ce Tour de France 2012