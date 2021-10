Jardin. En février, premiers pas au jardin

Les jours rallongent et le printemps arrive tout doucement. Les jardiniers trépignent d'impatience à l'idée de retourner au jardin, de mettre les mains dans la terre. Mais attention à ne pas se précipiter car, comme le dit la fable, “rien de sert de courir, il faut partir à point”. Voici donc un aperçu des travaux à réaliser avant l'arrivée du printemps.

Profitez des bulbes en fleurs

A l'automne, vous avez planté diverses variétés de bulbes : narcisses, crocus, perce-neige, iris, tulipes botaniques... Dès le mois de février, admirez les premiers crocus et perce-neige qui apportent des touches colorées et nous font patienter jusqu'à l'explosion des autres bulbes en mars.

Pensez aux oiseaux

On continue d'aider les oiseaux du jardin, même si les températures se font plus douces. Offrez-leur des graines et de l'eau jusqu'en mars, quand la terre se réchauffe et qu'ils peuvent de nouveau trouver leur nourriture.

Triez vos graines

C'est la période idéale pour faire le point sur votre stock de graines et pouvoir faire des commandes.

Profitez-en pour tester des nouveautés. C'est aussi l'occasion de partager les graines en surplus et de faire des échanges avec les amis jardiniers.

Plantez et taillez

C'est la dernière ligne droite pour planter les arbres fruitiers à racines nues, la meilleure période étant le mois de novembre.

Commencez également la taille des rosiers et apportez-leur un peu d'amendement.

Préparez le sol

Nourrir le sol est primordial, alors si vous ne l'avez pas fait à l'automne, apportez du fumier et du compost pour enrichir la terre du potager, qui en retour vous offrira des récoltes encore plus belles. Chaque automne, je couvre le potager d'un lit de feuilles mortes et en février j'y ajoute du compost mûr et/ou du fumier.

Semez, plantez !

Les légumes précoces tels que certaines variétés de radis ou de salades peuvent êtres semées sous serre ou châssis. Les températures sont encore froides, surtout la nuit, il faut protéger les plants. En intérieur, débutez les semis d'aubergines et de poivrons. La germination demande chaleur et lumière. C'est une culture assez longue, qui vous régalera durant l'été, un petit air de Méditerranée dans votre assiette. Pour les tomates, attendez encore un peu, plutôt début mars pour éviter que les plants ne végètent inutilement en intérieur. Il vous faudra patienter encore quelques semaines avant de sauter dans vos bottes pour de nouvelles aventures au jardin. J'aime cette période où une nouvelle histoire s'écrit. A vous de mettre des couleurs sur votre page blanche !