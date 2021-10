Caen. Vaccin Astrazeneca : les pharmacies prêtes à livrer les médecins

Dès jeudi 25 février, les médecins généralistes pourront vacciner les patients de 50 ans à 64 ans atteints de comorbidités. Pour l'instant, ils doivent réserver leurs doses. Les médecins avaient d'ailleurs jusqu'au mercredi 17 février pour commander le vaccin AstraZeneca, contre la Covid-19 auprès des pharmacies qui le stockeront. "Nous, on a un cabinet médical juste au-dessus, donc les médecins sont venus réserver leur flacon de 10 doses de vaccins pour la semaine prochaine", explique Wilfried Vaultier, gérant de la pharmacie Saint Gilles à Caen. Ainsi, seuls dix patients pourront être vaccinés la première semaine. "Nous les enregistrons ensuite sur un portail afin que l'on se fasse livrer le nombre de flacons nécessaires." Pour l'instant, cinq médecins ont réservé leurs doses auprès de la pharmacie de Wilfried Vaultier. "Après, je ne sais pas si l'information a bien été relayée auprès de tous les médecins qui sont susceptibles de vacciner. On pensait en avoir un peu plus." Au fur et à mesure des semaines, les doses disponibles devraient augmenter.