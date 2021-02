Basket (LF2). Mondeville subit l'envie de Montbrison au bout du suspense

Trois jours après une victoire peu convaincante contre le Centre Fédéral (65-53), les joueuses de Romain L'Hermitte avaient sérieusement besoin d'augmenter leur niveau de jeu pour ne pas tomber dans le piège rhônalpin ce mardi 16 février. Rien n'y fait, elles ont de nouveau concédé un revers après prolongations (75-82).

Le match

Les Mondevillaises ont démarré fort la rencontre (10-2, 4'), avec les tirs de Gomis. Mais la défense locale est vite retombée dans ses travers, permettant à la capitaine Girardet de ramener ses partenaires (15-14, 6'). En fin de période, les Normandes ont accumulé les erreurs offensives et défensives, que Trebec a saisies (22-28, 10').

Les visiteurs ont pris l'avantage dès le début du deuxième quart (24-37, 13'). Mais Jodie Cornelie Sigmundova a pris ses responsabilités et ramené l'USOM dans le coup (32-37, 17'), avant que Chante Stonewall ne fasse de même avant la pause (39-38, 20').

À force de trop tergiverser, l'USOM en oublie son caractère

À la reprise, les deux équipes sont restées au coude-à-coude, Farkasova répondant aux paniers de Bussière (54-51, 25'). C'est alors que Tina Trebec a terrorisé la défense locale sous le panier et redonné l'avantage à Montbrison (58-66, 30').

Les Lionnes ont alors répondu avec la puissance de Niaré (67-68, 36'). Au bout d'un enchaînement d'échecs aux shoots des deux côtés du parquet, Guennoc et ses partenaires ont dû se départager en prolongations (70-70, 40'). Montbrison a réussi à faire le trou (70-77, 44'). Au bout d'une dernière minute folle, Mondeville n'a pas réussi à revenir sur des Montbrisonnaises plus volontaires et solidaires (75-82, 45').

La réaction

La fiche

Mondeville - Montbrison : 75-82 (22-28, 17-10, 19-28, 12-4. Prl : 5-12). Huis clos.

Mondeville : Départ : Niare 7, Bussiere 11, Guennoc 8, Dinga Mbomi, Gomis 8. Banc : Cluzeau, Combes 6, Cornelie Sigmundova 19, Stonewall 14, Lanfant 2. Entr. : Romain L'Hermitte.

Montbrison : Départ : Farkasova 8, Bachvarova 12, Girardet 13, Favre 8, Trebec 22. Banc : Adonis 7, Martinet 3, Mahobah 5, Mehadji 2, Deroo 2. Entr. : Yohann Chapotier.

Prochain rendez-vous

Mondeville enchaînera à domicile contre Chartres samedi 20 février à 20 heures, pour la 16e journée de LF2.