Caen. Concerts tests : une première victoire pour le Zénith

Cela fait bientôt un an que les salles de spectacle comme le Zénith de Caen n'ont pas pu vivre une soirée de communion avec leur public et leurs artistes. Lundi 15 février, ils ont eu une lueur d'espoir, lorsque la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé réaliser des "concerts tests", à Paris et Marseille, en mars et avril. Un signal positif en vue de la possible réouverture ses portes. "C'est une excellente nouvelle, c'est formidable, se réjouit Sylvie Duchesne, la directrice du Zénith de Caen. S'il faut expérimenter, allons-y ! Il faut tout tenter et voir tous les aspects positifs qui nous permettraient de rouvrir." Pour l'heure, le Zénith se contente d'être lieu de tournage d'un film dans lequel figure une certaine Charlotte Gainsbourg.