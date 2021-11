Ma mer à moi. Charlie Dalin : "Quand je voyais le drapeau de l'hôtel de ville claquer…"

Charlie Dalin et la mer, c'est une histoire qui débute bien avant ses premiers bords en optimist. "Petit, j'allais faire naviguer des maquettes dans l'étang de la forêt de Montgeon ou le bassin près du casino", se remémore le navigateur âgé de 36 ans.

Un sentiment de liberté

Parmi ces premiers émois maritimes, remontent aussi les traversées vers Belle-Île ou Ouessant, en vacances. C'est d'ailleurs en Bretagne que le futur compétiteur découvre la voile, à six ans. "C'était un sentiment de liberté : pouvoir aller où je voulais, rien qu'avec la force du vent. La notion de voyage, de déplacement, est beaucoup liée à mon attirance pour la mer." Sur l'océan, l'horizon est infini. "Aucune habitation, aucune construction humaine, pas de relief. Quand on voyage en mer, il y a peu de marqueurs", développe le skipper. "Il faut être à l'affût des changements d'environnement, la température de l'air, de l'eau, la faune… Quand on commence à voir les premiers poissons volants, par exemple. Certains ciels, on ne les trouve que dans les alizés ou le Pot au Noir."

"La peur fait partie

de l'instinct de survie"

Il a beau piloter Apivia en solitaire, Charlie Dalin prend parfois le temps d'apprécier ce spectacle mouvant. "Quand mon bateau avance à pleine vitesse sur une mer lisse, quand j'assiste à un beau coucher de soleil." Ou sur une zone riche en planctons, la nuit. "Le sillage devient fluorescent, c'est vraiment magique. Peu de gens ont la chance de vivre ça."

Quand la mer se déchaîne, ce cartésien se veut pragmatique. Il planifie, réfléchit. "J'ai rarement peur. Et si ce sentiment est là, il faut éviter de l'enfouir. La peur fait partie de l'instinct de survie." Pour le jeune Charlie, sur le chemin du Club nautique et plaisance du Havre (aujourd'hui SNPH), c'est une autre histoire. "Quand je voyais le drapeau tricolore de la tour de l'hôtel de ville battre fort, il y avait toujours une petite appréhension… Mais j'y allais quand même." Adolescent, c'est le récit de Bernard Moitessier, La longue route, qui pousse le Havrais à persévérer. Sur le Golden Globe Challenge, l'écrivain navigateur y décrit le triplé légendaire… Cap de Bonne Espérance, Cap Leeuwin, Cap Horn. Désormais, Charlie Dalin pourra lui aussi les raconter. De quoi susciter des vocations chez son fils, Oscar ? "Il fera ce qu'il voudra, sourit le héros du Vendée Globe, mais il y a des chances qu'il s'y intéresse… En ce moment, il prend n'importe quel objet et dit que c'est son bateau !"