Cyclisme. Un Ornais à la tête du cyclisme normand

Après trois mandats du Manchois Jean-Claude Leclerc, c'est l'Orne, avec Bernard Sineux, qui revient à la tête du sport cycliste en Normandie, pour les quatre prochaines années et avec une équipe rajeunie et renouvelée. Auparavant secrétaire général de l'instance régionale, celui qui a été élu le samedi 23 janvier à Houlgate (Calvados) est licencié au sein du club MSO, les motards au service des organisations. La suite logique d'un très long parcours dans le cyclisme pour celui qui fut coureur, dirigeant, président de club et membre du comité départemental, avant de se hisser au niveau régional.

À 68 ans, les défis vont être multiples pour celui qui se qualifie de "passionné de vélo depuis le plus jeune âge". Avant même de commencer, son mandat sera forcément celui de la crise sanitaire de la Covid-19 : "On prépare la saison comme si de rien n'était, pour booster les clubs et être prêts quand les feux seront au vert."

"L'inquiétude porte sur les courses"

Un leitmotiv louable, mais le vélo, et notamment les épreuves locales, résistera-t-il à cette crise ? "Les licences sont en baisse, surtout chez les adultes. Mais l'inquiétude porte plus sur les courses", confirme Bernard Sineux. "Les courses annulées seront reportées au maximum, pour sauver ce qui peut l'être. Une année annulée reste surmontable, deux années, ça devient compliqué pour les organisateurs de garder la motivation." Dès lors, le rôle du comité régional est central.

La proximité tant mise en avant par la nouvelle équipe va être testée sans attendre : "Le dialogue et la communication avaient un peu été perdus jusqu'ici. Se sentir accompagné, rien que psychologiquement, sera important pour relancer le cyclisme après la crise."

