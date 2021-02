Rugby (Pro D2). Les Lions veulent se refaire la crinière  à Montauban

Après 19 journées jouées dans ce championnat de Pro D2, le Rouen Normandie Rugby n'est pas encore sorti d'affaire. Loin s'en faut. Si les protégés de Richard Hill ne lâchent jamais rien, il n'en demeure pas moins qu'il va leur falloir encore beaucoup travailler pour s'extirper définitivement de la zone rouge. Face à Colomiers, les Rouennais ont été vaillants, mais se sont inclinés en fin de match. "Ils étaient plus costauds que nous, mais c'est cruel car nous avons bien joué", regrettait le coach normand avant de se projeter immédiatement vers l'avenir, dès ce vendredi 19 février, avec un déplacement à Montauban. "Il faut travailler encore plus pour éviter ces détails qui nous coûtent des matchs. Il faut tout donner, on veut aller chercher ce maintien."