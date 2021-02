Orne. Le New Deal numérique, pour une meilleure couverture de téléphonie

Vendredi 12 février, le premier site de téléphonie 4G multi-opérateurs de l'Orne a été inauguré à Monts-sur-Orne. Deux autres pylônes viennent également d'être mis en service à Saint-Pierre d'Entremont et à Longny-les-Villages.

L'inauguration de l'antenne implantée à Monts-sur-Orne. -

Ce nouveau pylône répond à la volonté gouvernementale de résorber les zones blanches de la téléphonie mobile et d'amener le haut débit dans les campagnes. C'est ce que le gouvernement a appelé le New Deal numérique, avec le projet de construire 5 000 nouveaux sites en France, en concertation avec les collectivités territoriales. Ainsi, désormais, au lieu-dit Les Fourneaux à Monts-sur-Orne, entre Argentan et Putanges, un seul pylône accueille les antennes de tous les opérateurs téléphoniques. "Ce n'est qu'un début", explique Olivier Riffard, directeur de la Fédération française des télécommunications. "Les usages mobiles doublent tous les ans, 13 autres sites doivent fonctionner dans l'Orne avant fin 2020 et, d'ici 2027, une vingtaine d'autres sites de téléphonie seront construits dans l'Orne."