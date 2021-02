Calvados. Sécurité routière : des contrôles de vitesse sur certains axes

Dimanche 14 février, la gendarmerie du Calvados a indiqué que de nouveaux contrôles routiers seront effectués du lundi 15 au dimanche 21 février dans le département. Plusieurs axes routiers sont concernés, notamment la départementale 579, entre Pont-l'Évêque et Gonneville-sur-Honfleur et entre Pont-l'Évêque et Ouilly-le-Vicomte, la départementale 675, entre Pont-l'Évêque et Troarn et entre Pont-l'Évêque et Saint-Benoît-d'Hébertot, la départementale 572, entre Bayeux et Litteau, et enfin la départementale 6, entre Bayeux et Port-en-Bessin et entre Bayeux et Tilly-sur-Seulles.

La gendarmerie du Calvados rappelle que ces contrôles sont réalisés dans un but de prévention.