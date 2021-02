Football. Coupe de France : derby à l'avantage de QRM qui continue son parcours

C'est sur le score de 1-0 lors du 8e tour de la Coupe de France au stade Robert Diochon que QRM s'est qualifiée face au FC Rouen.

Le match

Sur un terrain à la limite du praticable et dans un froid glacial, les deux équipes peinent à faire du jeu et en début de rencontre et la première grosse occasion est à mettre au profit d'Andrew Jung sur une mauvaise passe rouennaise mais l'attaquant manque son duel face au gardien (25e). Les Diables Rouges répliqueront mais sans succès non plus jusqu'à la mi-temps 0-0. Après quelques minutes dans le seconde mi-temps c'est encore et toujours le buteur de QRM Andrew Jung qui va donner l'avantage aux Rouges et Jaunes sur un centre de Remars sur la tête du buteur maison 1-0. Une avance qui aurait pu être doublée quelques minutes plus tard sur un lob de Dadoune mais Moteiro est à la parade. Les Diables Rouges poussent pour égaliser et se procurent plusieurs belles occasions mais manquent de se faire surprendre sur une nouvelle mauvaise passe de la défense rouennaise qui ne profite pas à Virgile Pinson qui manque lui aussi son face-à-face face à Moteiro. Finalement, ce sera QRM qui remporte la rencontre sur le score de 1-0.

Les réactions

David Giquel (FC Rouen) : "On a été largement devant en termes d'intensité, d'envie en première mi-temps mais malheureusement en Coupe de France, ça ne suffit pas. On a été largement meilleur qu'eux sur le match mais ils ont été efficaces. Pour une équipe qui n'a pas joué depuis quatre mois, qui s'entraîne deux fois par semaine, on n'a pas été au niveau mais on a été meilleur."

Bruno Irlès (QRM) : "On est désolé pour le contenu. Jouer dans ces conditions, c'est très difficile. Si on avait posé le jeu, on se serait fait piéger. Je suis satisfait de l'intensité qu'il y avait, ça va nous préparer pour la suite du championnat. La Coupe de France me permet de voir d'autres joueurs, de voir ce qu'ils pourraient m'apporter en championnat. La Coupe de France n'est pas une priorité, j'ai mis une équipe proche au championnat car on ne jouait pas cette semaine. L'équipe qui sera alignée samedi prochain à trois jours de notre déplacement a Sète ne sera évidemment pas la même."

Prochain rendez-vous

Quevilly Rouen Métropole rencontrera lors des 32e de finale soit l'US Créteil (N1), le Red Star (N1) ou Bobigny (N2). En National, QRM recevra Concarneau vendredi 19 février 2021.