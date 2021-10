Hockey (D1). Les Drakkars ont mené mais perdent à nouveau contre Cholet

Une semaine après la première défaite des joueurs de Luc Chauvel contre Tours (3-4), les Calvadosiens pouvaient repartir de l'avant en cas de victoire contre les Dogs de Cholet. Les Normands ont mené pendant 45 minutes, mais les hôtes sont revenus au meilleur moment, pour finalement les punir en prolongations (4-3).

Le match

Légèrement dominateurs en début de match, les hôtes ont laissé aux Caennais les plus grosses occasions. Suite à une contre-attaque, André Menard a su gratter le rebond sur un tir pour ouvrir le score en faveur du HCC (0-1, 10'). Le Franco-Américain a ensuite doublé la mise en début de supériorité numérique, à l'approche de la pause (0-2, 19' et 20').

A la reprise, les Choletais ont réussi à reprendre l'initiative. Initiative payante, puisque Tait a su profiter d'un rebond pour réduire l'écart (1-2, 25').

Un bon début de match, mais Caen se fait ensuite à nouveau punir

Juste après la première infériorité numérique subie par les Drakkars, le capitaine Pierre-Antoine Devin a réussi à récupérer le palet et est allé fixer le gardien adverse pour refaire le break (1-3, 32'). Or, en fin de période, les Dogs ont poussé Caen à l'erreur, que Côté a saisi pour remettre les siens à un but (2-3, 39' et 40').

Lors de la dernière période, les Choletais ont mis sous pression les Normands. Et à la suite d'un engagement raté, Tait a surpris Ronan Quéméner au premier poteau, et égalisé (3-3, 56'). Après une fin tendue, les deux équipes sont allées en prolongation (3-3, 60').

En prolongations, à la suite d'un changement raté, Caen s'est fait pénaliser. Cholet a colonisé le camp Caennais pendant la supériorité, et Luedtke en a profité pour sceller l'issue de la rencontre (4-3, 64').

La fiche

Cholet - Caen : 4-3 (0-2, 2-1, 1-0. Prl. : 1-0). Huis clos.

Cholet : Buts : R.Tait (24'25, ass. J.Cote), J.Cote (38'15, ass. J.Luedtke), R.Tait (55'03), J.Luedtke (63'31, supériorité numérique). Pénalités : 10'. Entr. : Julien Pihant.

Caen : Buts : A.Menard (9'18, ass. P.-A. Devin), A.Menard (18'41, ass. L.Benoit, supériorité numérique), P.-A. Devin (31'42). Pénalités : 4'. Entr. : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars, exemptés lors de la prochaine journée, attendront samedi 27 février pour accueillir Brest (Finistère) à 18h à la patinoire de Caen la Mer.