Open d'Australie: Mladenovic débordée, Melbourne Park vidé

Rafael Nadal, lui, a dû batailler un peu plus qu'aux deux premiers tours, mais sa "plus grande victoire" est que son dos "fait moins mal".

. Mladenovic prise de vitesse

Saoulée de coups: Mladenovic (50e), qui court après une deuxième semaine en Grand Chelem depuis près de quatre ans (Roland-Garros 2017), a été prise à la gorge par Jessica Pegula (61e), victorieuse 6-2, 6-1 en seulement 68 minutes.

Très vite, la cadence imposée par l'Américaine, en particulier en coup droit, s'est révélée irrésistible, et jamais elle n'a laissé respirer Mladenovic. Jusqu'au bout, Pegula, pas maladroite non plus en toucher, a distribué ses frappes à plat sans sourciller. Avec 21 coups gagnants pour seulement 13 fautes directes, elle s'est offert "avec la manière" son premier huitième de finale en Grand Chelem, à 26 ans. Elle y défiera l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e).

"Ce n'est pas tous les jours qu'on prend autant de coups gagnants sans pouvoir vraiment installer son jeu. J'explosais, j'étais débordée", résume "Kiki", qui était la dernière Française en course, tableaux féminin et masculin confondus.

Ce troisième tour reste une éclaircie pour elle. Elle n'avait plus atteint ce stade de la compétition en Grand Chelem depuis deux ans et demi (Wimbledon 2018). Ni remporté deux matches de suite sur le circuit principal depuis octobre 2019.

Karolina Pliskova (6e) a elle été surprise par Karolina Muchova (7-5, 7-5) dans un duel 100% tchèque, non sans avoir pris le large 5 jeux à 0 dans le second set.

La N.1 mondiale Ashleigh Barty a fait preuve d'autorité pour éliminer Ekaterina Alexandrova (32e) 6-2, 6-4.

. Nadal va mieux !

"J'ai moins mal": Nadal ne cachait pas sa satisfaction après avoir battu le Britannique Cameron Norrie (69e) 7-5, 6-2, 7-5.

L'Espagnol, handicapé par des douleurs dorsales aux deux premiers tours au point d'avoir dû adapter son geste de service, n'a toujours pas perdu le moindre set et est apparu très satisfait d'être passé en deuxième semaine du tournoi. Mais, "ma plus grande victoire c'est que mon dos va mieux", a-t-il assuré.

"Je ne me suis pas entraîné hier (vendredi) et j'ai retrouvé mon geste de service normal aujourd'hui", a-t-il développé en soulignant que l'état de son dos ne s'était pas amélioré petit à petit. "Aujourd'hui pour la première fois il va mieux", a-t-il insisté en affichant un entrain qu'il n'avait pas depuis le début du tournoi.

Il se voit clairement reparti dans la quête d'un 21e trophée record en Grand Chelem. Il devra en passer lundi par Fabio Fognini (17e), facile vainqueur d'Alex de Minaur (23e) 6-4, 6-3, 6-4.

Des douleurs, c'est Matteo Berrettini (10e) qui en a soudain ressenti durant son duel contre Karen Khachanov (20e).

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'ai senti une douleur sous mes côtes (à gauche). Le physio a dit qu'il n'y avait pas d'élongation, que ce devait être un petit problème musculaire", a expliqué l'Italien qui s'est finalement imposé.

Pour son premier 8e de finale à Melbourne, il affrontera Stefanos Tsitsipas (6e) qui s'est vite débarrassé de Mikael Ymer (95e) 6-4, 6-1, 6-1.

. Medvedev, le cinquième élément

Daniil Medvedev (4e) a remporté contre Filip Krajinovic son premier match en cinq sets après six échecs (6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0).

Forcément, ça n'a pas été de tout repos.

Et notamment sur le plan mental. A forces d'invectives, le bouillant Russe a poussé son entraîneur Gilles Cervara à quitter les tribunes.

"Il m'a dit qu'il était sûr que j'allais gagner mais qu'il allait me laisser seul pour que je me calme", a expliqué le joueur.

A cheval sur 2020 et 2021, le voilà désormais sur une série de dix-sept victoires après ses titres au Masters 1000 de Paris et au Masters en fin de saison dernière. Prochain adversaire: l'inattendu Américain Mackenzie McDonald (192e).

Andrey Rublev (8e), tombeur de Feliciano Lopez (65e) 7-5, 6-2, 6-3, n'a pas traîné non plus et affrontera le Norvégien Casper Ruud (28e).