Victoires: "Grand Prix" pour Biolay dans une soirée revendicative

"Ca n'a pas été une année très victorieuse pour la musique", a lâché Biolay au moment de recevoir la 5e Victoire de sa carrière, à 48 ans. Et de tacler le "silence assourdissant des pouvoirs publics" face à la situation de la filière musicale, en général, et de la scène, en particulier, impactées par la fermeture des lieux culturels.

Avec son disque au titre prémonitoire, Biolay était aligné face à Gaël Faye et Vianney. Biolay peut encore réaliser un beau doublé puisqu'il est aussi en course dans la catégorie album (face à "Aimée", Julien Doré; "Lundi méchant", Gaël Faye; "Mesdames", Grand Corps Malade et "Paradis", Ben Mazué).

Il ne pourra en revanche pas réaliser le triplé, puisque "Mais je t'aime", de Grand Corps Malade et Camille Lellouche, a été désignée meilleure chanson.

L'autre Victoire très attendue dans la soirée est celle d'artiste féminine, qui doit départager Aya Nakamura, Pomme et Suzane.

Quel que soit le palmarès final cette année, cette 36e cérémonie des Victoires restera particulière. La soirée a été organisée à la Seine Musicale (région parisienne) sans public, Covid-19 oblige. Près de 200 figurants ont cependant été disposés dans la salle pour applaudir les prestations live des artistes.

"Je rêvais d'un autre monde..."

Jean-Louis Aubert, président d'honneur, a d'ailleurs ouvert la cérémonie en entonnant à la guitare "Je rêvais d'un autre monde...", premières paroles d'un tube de Téléphone à forte portée symbolique en cette période troublée.

"Président, ce n'est pas facile par les temps qui courent, car le présidentiel a été remplacé par le présentiel", a ensuite ironisé Aubert dans son discours inaugural. Grinçant, il a profité "de la présence ou de l'absence de la ministre de la Culture" Roselyne Bachelot, pour lui réclamer de "continuer à prendre soin des musiciens, des équipes techniques, des organisateurs de spectacle", le temps que la situation revienne à la normale.

Bien présente, Mme Bachelot a réaffirmé son soutien aux artistes, auprès de l'AFP. "Les artistes ne peuvent pas pour l'instant se produire sur scène mais je travaille d'arrache-pied de jour comme de nuit avec eux pour bâtir un modèle résilient qui va nous permettre de traverser cette crise. Je suis avec les artistes et je leur souhaite beaucoup de courage. Je suis avec eux", a-t-elle affirmé en coulisses.

Biolay a lui chanté "Comment est ta peine?" dans une version très club, en solidarité aux lieux de vie nocturne fermés eux aussi, en raison de la crise sanitaire.

Birkin en baskets

Pour ce qui est des autres prix déjà attribués, une Victoire d'honneur a été remise à Jane Birkin, en baskets comme à son habitude, pour l'ensemble de sa carrière.

Le meilleur clip est revenu à Julien Doré, pour "Nous", avec ses deux dinosaures malicieux. La cérémonie, régulièrement accusée de snober les gros vendeurs du moment - issus des musiques urbaines -, a aussi mis en valeur le titre le plus streamé (plus de 101 millions de fois) entre décembre 2019 et novembre 2020, "Ne reviens pas", de Gradur et Heuss L'Enfoiré.

D'autres voix en profiteront-elles pour se faire entendre alors que la filière musicale voit la vague #Metoo arriver ? Pomme a décrit son "arrivée dans l'industrie de la musique" comme "traumatisante" dans une lettre ouverte publiée jeudi par Mediapart. "De mes 15 à mes 17 ans, j'ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque évidemment", confie l'artiste de 24 ans.