Covid-19. Variants : 525 cas recensés en Normandie

"525 cas de variant - dont 28 pour les variants sud-africain et brésilien - ont été détectés en Normandie", a indiqué vendredi 12 février Benoît Cotrelle, médecin de l'Agence régionale de santé. D'après les premiers examens, les personnes âgées de 30 à 50 ans semblent être plus touchées par les variants. Depuis le 23 janvier, une surveillance accrue de ces variants a été déployée. Des tests dits PCR de criblage ont été développés pour repérer les mutations des virus et leur provenance. "Du 1er au 8 février, près de 330 cas ont été dépistés, ce qui représente 50 à 60 cas par jour", précise-t-il. Pour éviter la propagation de ces variants, les personnes positives sont invitées à s'isoler pendant 10 jours. Des campagnes de dépistage ont lieu partout dans la région. En complément, l'ARS a formé 75 médiateurs pour la lutte anti-Covid. " Ces personnes ont été formées au prélèvement, réalisation de tests, tracing et appui à l'isolement", explique Benoît Cotrelle, directeur de l'ARS Normandie. Elles seront déployées dès lundi 15 février dans toute la région notamment dans les universités de Caen et Rouen.