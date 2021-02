[Vidéo]. Revivez Vivement le week-end en direct de Clécy, en Suisse Normande

Comme chaque vendredi de la semaine, Tendance Ouest se déplace de ville en ville à travers la Normandie pour vous faire découvrir les perles de la région. Vendredi 12 février, le studio mobile de Tendance Ouest s'est installé à Clécy, en plein cœur de la Suisse Normande. Une commune qui compte un peu plus de 1 200 habitants. Brigitte Huet est une amoureuse de Clécy et ses paysages. Elle est revenue sur l'histoire du célèbre viaduc, des falaises et aussi des sports de plein air comme la luge sur rail, dont elle est la propriétaire.

Pour découvrir davantage le relief de la Suisse Normande, on vous emmène en balade sur le pain de sucre, un des points culminant du territoire, situé à Saint-Omer.

Marina Lainé travaille à l'office de tourisme de la Suisse Normande. Entre l'évènement "esprit jardin" et le trail scientifique organisé à Clécy au mois de novembre, un beau programme nature est prévu cette année.

Clécy a aussi inspiré de nombreux peintres..

Après Champeaux et Rives-en-Seine les semaines précédentes, Vivement le week-end vous emmènera à La Bouille, en Seine-Maritime, vendredi 19 février.