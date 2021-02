L'Aigle. Covid-19 : nouvelle campagne de dépistage, gratuite et sans ordonnance

Au regard de la forte accélération de la circulation du virus de la Covid-19 constatée à L'Aigle (taux d'incidence de 266 cas/100 000 habitants), une opération Tester, Alerter, Protéger est organisée lundi 15 et mardi 16 février, et les mardi 23 et mercredi 24 février. Toute personne qui souhaite se faire tester est invitée sans rendez-vous et sans ordonnance, sur le site de dépistage mis en place Salle Michaud. Cette même opération avait déjà été organisée début février par l'ARS Normandie. Au cours de ces trois journées, 279 personnes avaient été testées. Une personne s'était révélée positive, pour laquelle l'isolement a pu être réalisé et le contact-tracing mis en œuvre pour isoler ses contacts à risque afin de casser les chaînes de transmission du virus.