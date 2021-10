Alençon. Face à la Covid-19, un projet d'orchestre mobile est à l'étude

Dans le contexte sanitaire actuel lié à la crise de la Covid-19, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Communauté Urbaine d'Alençon développe des moyens pour pérenniser la pratique artistique des jeunes élèves.

Ainsi, Jean-Christophe Garnier, professeur de percussions, a imaginé un projet d'orchestre de percussions pour les élèves de 6e du collège Louise Michel d'Alençon. Ce projet fait écho aux orchestres de Marimbas des collèges d'Afrique du Sud, du Zimbabwé et des États-Unis, autour de répertoires traditionnels ou d'arrangements de chansons. Il a pu se concrétiser début février grâce à l'aide de la société Bergerault, située en Indre-et-Loire, qui prête un parc instrumental composé de marimbas et de vibraphones durant trois mois, au collège Louise Michel. Un projet de développement d'un orchestre "mobile" pour les établissements de la CUA est par ailleurs à l'étude. L'objectif à moyen terme est de développer des initiations pédagogiques dans d'autres écoles primaires et collèges de la Communauté Urbaine.