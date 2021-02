Le Havre. Pour la 15e Transat Jacques Vabre, cap sur la Martinique

Double surprise pour la Transat Jacques Vabre. La 15e édition de cette transatlantique en double partira le dimanche 7 novembre du Havre et s'élancera pour la première fois vers la Martinique.

Quatre classes, trois parcours

L'arrivée s'annonce grandiose, dans la baie de Fort-de-France, d'autant que les organisateurs espèrent réussir à concentrer les podiums des quatre classes de bateaux sur une semaine. Une ambition rendue possible par un parcours inédit lui aussi, puisqu'il sera divisé en trois après le golfe de Gascogne. Ainsi, les Class40 contourneront le Cap Vert avant de se diriger vers la pointe sud de la Martinique, sans passer l'Equateur ni par le Pot au Noir. Les Imoca et Multi50 feront route commune vers l'archipel brésilien de Fernando de Noronha, avant un retour vers Fort-de-France. Enfin, les trimarans Ultim contourneront l'archipel Trindade et Martim Vaz, au large de Rio. "L'idée est que chacun passe le même temps en mer, ce qui a l'avantage d'arriver groupé et que chaque classe puisse avoir une fête identique", note Francis Le Goff, directeur de course.

⛵️ La #TransatJacquesVabre Normandie Le Havre

🆕 15e édition

🇫🇷 Le Havre - Martinique 🇲🇶

🗓 Départ le 7 novembre 2021@LH_LeHavre @RegionNormandie #RouteDuCafé pic.twitter.com/MMB3g7QrKY — Transat Jacques Vabre (@TransatJV_fr) February 11, 2021

Charlie Dalin au rendez-vous

Le départ dans la baie du Havre sera précédé par une semaine de fête, avec un village départ accessible dès le vendredi 29 octobre. Les organisateurs espèrent un retour à la vie normale d'ici là. Cependant, la pandémie a aussi participé au choix d'une ville française pour l'arrivée. "Nous savons que la Martinique est aussi soumise aux mêmes règles sanitaires que nous, c'est une assurance importante pour les équipages", souligne Agnès Firmin-Le Bodo, adjointe au maire.

On ne sait pas encore quels skippers prendront le départ de cette 15e édition, mais le Havrais Charlie Dalin, tenant du titre, a d'ores et déjà annoncé qu'il en sera.