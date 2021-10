Caen. Repères

250 postes en Alternance à pourvoir pour la rentrée 2021 : Alternancia - l'Excellence par l'Alternance- est le fruit de l'alliance de chefs d'entreprise, qui souhaitent mutualiser leurs forces et leurs talents, pour enfin faire des formations en apprentissage, de véritables filières d'excellence au sein des Juniors Business School de Cherbourg, Caen, Rouen, Le Havre.

Ce projet ambitieux est épaulé par un groupe de formations présent depuis 16 ans sur la région Normandie : Le groupe Passerelle. Nos formations sont reconnues par l'État pour les Bac + 2 et bac +3.

Nos différents Campus sont installés dans des locaux modernes, parfaitement équipés et très confortables.■■Formations proposées : BTS NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client. BTS MCO : Management Commercial Opérationnel; BTS GPME : Gestion de la PME, BTS spécialisés dans la grande distribution et les centres d'appels. Licence Commerce - Option langues étrangères fortement conseillée : des cours d'anglais labellisés Cambridge Educational Partner de l'Université de Cambridge. La langue des Signes Française est en LV2 Obligatoire pour tous nos parcours