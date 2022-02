Tout savoir sur le Tour de France à Rouen

L’arrivée très attendue est prévue autour de 17h devant l’Hôtel du Département, rive gauche. Le lendemain, jeudi 5, le peloton repartira du même endroit vers 12h30 (départ fictif). Le départ réel sera donné vers 12h45 dans la côte de Bonsecours, en face de la stèle de Jean Robic. Cette 5e étape mènera le peloton à Saint-Quentin (196 km).

Nos conseils

Quelques conseils pour circuler et stationner... Seuls les ponts Flaubert et Mathilde seront ouverts à la circulation. Le pont Guillaume le Conquérant sera fermé le 4 juillet de 12h à 19h, les ponts Boieldieu et Jeanne d’Arc du 3 juillet, 23h45, au 5 juillet, à 16h.

Piétons, vous ne pourrez passer ni sur le pont Boieldieu, du 3 juillet, 23h45, au 5 juillet, 13h, ni sur le pont Jeanne d’Arc, le 4 juillet de 15h à 19h. Le boulevard Ferdinand-de-Lesseps sera fermé le 4 juillet de 12h à 19h, tout comme les quais hauts, bloqués du 3 juillet à 23h45 au 5 juillet, 16h.

Il sera impossible de se garer sur les quais bas rive gauche du 2 juillet, 8h au 5 juillet, 23h. Le stationnement sera interdit dans les rues Saint-Sever, Champlain, Jeanne d’Arc, Lecanuet, des Faulx, Armand Carrel, Martainville, cours Clémenceau, place du Général de Gaulle, avenue Gambetta ainsi que sur les quais Corneille et la Bourse, le 5 juillet de 6h à 14h. Trois parkings seront à disposition pour accéder, via des navettes, en centre-ville : Zénith, Mont-Riboudet et Université (station Teor) à Mont-Saint-Aignan.

Métro et Teor

Le métro ne fonctionnera pas le 4 juillet de 9h à 19h, entre la station Théâtre des Arts et Joffre-Mutualité. Le 5 juillet, le trafic sera assuré mais perturbé entre 11h et 14 h. En revanche, pas d’incidence sur les horaires des trains ou la circulation aux abords de la gare SNCF.

Plus d’informations sur le passage du Tour de France à Rouen au 0 800 82 82 84 (numéro vert gratuit).