Votre horoscope signe par signe du samedi 20 février

BELIER

Une belle journée qui vous apporte milles opportunités de passer du temps de qualité avec vos enfants

TAUREAU

Votre partenaire vous couvre d'affection et d'attentions, laissez-vous cajoler et appréciez le moment présent

GEMEAUX

Vous êtes aimé et apprécié, vous avez de nombreux amis, vous serez sans doute beaucoup sollicité aujourd’hui

CANCER

En famille vous retrouvez votre énergie et vous refaite le plein pour les jours à venir

LION

Vous aimez et vous êtes aimé, dans ces circonstances vous n'avez pas le droit de douter de quoi que ce soit...

VIERGE

Une opportunité de changement pourrait chambouler votre ciel affectif, une idée ?

BALANCE

Prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer dans des travaux de grande ampleur, réfléchissez bien...

SCORPION

Votre charme et votre magnétisme font des ravages, vous le savez et avez tendance à en abuser...

SAGITTAIRE

Ne jouez pas au plus malin dans une situation conflictuelle, essayez plutôt d'arrondir les angles.

CAPRICORNE

En famille, le manque de communication se fait sentir, il faut à tout prix la rétablir au plus vite...

VERSEAU

Non seulement vous avez une chance insolente, mais en plus vous allez bénéficier d'influences encore plus positives.

POISSONS

Votre sensibilité à fleur de peau à tendance à vous jouer des tours, allons reprenez-vous!