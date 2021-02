Coupe de France. Le Paris Saint-Germain s'impose à Caen, Neymar quitte le terrain

Le match

Ne pas faire d'erreur cruciale, ne pas offrir de munitions à l'adversaire et alimenter le secret espoir de pousser les stars parisiennes dans leurs retranchements, les bonnes intentions Malherbistes sont immédiatement mise en œuvre sur le terrain par des Normands incisifs et sans complexes. Traoré tente sa chance des 25 mètres mais Rico intervient (5e). Pi l'imite quelques instants après mais sa superbe volée est encore captée par Rico (13e). Disciplinés les Caennais poursuivent sur leur lancée, sans concéder la moindre situation, si ce n'est sur quelques prises de balles et démarrages de Neymar, tous jugulés par la défense (25e, 31e, 33e). Draxler hérite quant à lui de la plus belle situation du PSG sur un centre de Neymar mais l'Allemand ne cadre pas sa tête devant Péan (41e). Pas de quoi remettre en cause un score nul et vierge à la pause que peu auraient parié.

Neymar sort seul, blessure ou intox ?

L'entame de seconde période est toute autre. Paris appuie sur l'accélérateur et Neymar enchaîne débordement et centre pour Kean dont la reprise bat Pean (49e). Caen est mené et cherche à réagir mais c'est au contraire Pean qui doit parader devant Kean, encore lancé en face à face (51e). Mais à l'heure de jeu, après un tacle appuyé de Yago, Neymar décide de quitter le terrain. Blessure ou simple envie de quitter le champ de jeu par peur ? Quoi qu'il en soit, le Brésilien est remplacé par M'Bappé. Pascal Dupraz profite de l'imbroglio pour procéder à trois changements à son tour. Mais l'effet n'est pas là. Au contraire, ce sont les Parisiens qui pensent doubler la mise par Draxler mais le but est refusé pour hors jeu (64e). Quelques minutes après, M'Bappé bat Pean à son tour mais là encore, un hors jeu annule le but (69e). Le stade d'Ornano est pourtant proche du retour caennais quand sur un ballon traînant, Fouda déboule mais sont tir contré par Florenzi (76e). Une action qui donne des idées puisque Zady Sery hérite d'une énorme occasion, mais seul devant le but, il manque le cadre (85e). Caen pousse, PSG résiste mais emmène son unique et suffisant but d'avance jusqu'au coup de sifflet final.

Les buts

49e : Démarrage d'action de Florenzi qui trouve un décalage parfait vers Neymar dont le débordement et le centre pour Kean font mouche.

Caen : 0- PSG : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre M.Miguelgorry, Avertissements : Caen : Yago (40e) , Beka Beka (55e) , PSG : Paredes (60e)

CAEN : Péan, Fouda (Inoussa 80e), Yago (Gonçalves 60e), Vandermersch, Weber, Lepenant, Gioacchini (Mendy 60e), Beka Beka, Traore (Court 60e), Bammou (Zady Sery 70e), Pi. Entr : Pascal Dupraz

PSG : Rico, Florenzi (Marquinhos 90e), Bakker, Kehrer, Diallo, Pereira, Sarabia, Paredes (Gueye 77e), Kean, Neymar (M'Bappé 60e), Draxler (Simons 77e). Entr : Mauricio Pochettino

But : PSG : Keane (49e)