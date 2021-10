Insolite. Quand la Normandie devient un haut lieu du Seigneur des anneaux

Le Seigneur des anneaux possède un univers bien structuré avec une géographie qui lui est propre. La carte de cet univers fantastique a souvent été logiquement transposée au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Dernièrement, c'est sur la France que cette projection a eu lieu, avec Jeremy Cuykens.

Reconnaissez-vous les territoires? - Jeremy Cuykens

La Normandie y tient une part importante, puisque c'est ici que l'auteur a décidé d'implanter la bataille de Fort-le-Cor, une bataille impressionnante que l'on peut lire/voir dans l'épisode 2 : Les Deux tours dans le gouffre de Helm. C'est la ressemblance entre le château de Falaise et la forteresse de Fort-le-Cor telle que décrite dans le roman qui a valu l'implantation de cette bataille en Normandie.

Dorénavant, on pourra visiter les plages du Débarquement et le lieu fictif d'une bataille entre humains et sbires de Saroumane. Peut-être y découvrira-t-on des ossements d'Uruk-Hai, qui sait ?