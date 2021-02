A Domicile. Flo Delavega, la parenthèse enchantée du Rêveur Forêveur

2018, Frérot Delavega clôturait son dernier concert à Bordeaux. 2021, après trois ans près des siens dans la forêt landaise, Flo Delavega revient en solo, avec un premier album : Rêveur Forêveur.

Des sonorités reggae et un seul mot-clé : rêve. Un premier opus solo fait à la main, près de la nature. Si les premières phases ont été enregistrées dans une grange, Rêveur Forêveur a été finalisé dans un van, face à la mer ou au milieu des pins.

Côté scène, Flo Delavega espère pouvoir accueillir un peu de public prochainement, chez lui, où il a construit un petit amphithéâtre en bois. Et s'il rêve d'ambiance intimiste, les grandes salles ne lui font plus peur et il espère bien retrouver ses fans partout en France.

L'album Rêveur Forêveur sort le vendredi 5 mars 2021 !