Le Havre Seine Métropole. Les élus de Montivilliers se positionnent en faveur du tramway

Le projet d'extension du tramway du Havre a été présenté aux élus de Montivilliers lundi 8 février, lors du conseil municipal. En prévision du conseil communautaire du Havre Seine Métropole, qui se tiendra le jeudi 18 février et durant lequel un vote de principe sur l'engagement d'un projet de tramway sera soumis, Jérôme Dubost, le maire de Montivilliers, a fait le point sur ce dossier. Un travail a été conduit par les élus montivillons, avec les services de la communauté urbaine, pour aboutir à l'élaboration d'un nouveau scénario qui permettrait de réduire le temps de trajet par rapport au projet de 2019. Les élus montivillons défendent une proposition de tracé à deux branches, qui ferait partir le tramway de Montivilliers, au-delà de la gare, avant de desservir le cinéma Les Arts, l'hôpital Jacques-Monod, Harfleur, le stade Océane, Graville, puis la gare du Havre, avant de repartir en direction des quartiers sud. Plus direct et plus rapide que celui présenté en 2019, cet itinéraire permettrait d'éviter que certains usagers ne se reportent vers la voiture individuelle.

"Une phase d'étude de terrain et une concertation"

"Si les grandes lignes de notre travail de réflexion et de propositions sont retenues, soit un temps de trajet autour de 22 ou 23 minutes, alors cela paraîtrait acceptable. Cette délibération de principe ne figera pas tout : elle lancera une phase d'études de terrain et de concertation avec les habitants, pour un projet de tramway qui serait mis en service, au mieux, à la mi-2027. Nous avons choisi de travailler à l'amélioration concrète du projet plutôt que de prendre le risque, en 2021, d'exclure Montivilliers de la réflexion, alors qu'aucune garantie n'était apportée sur l'avenir du train à moyen terme. Ce travail intense, nous l'avons mené avec patience et détermination, pour ne pas prendre le risque de devoir choisir entre deux solutions inacceptables : un tramway trop long pour être attractif ou une desserte en train interrompue d'ici une dizaine d'années," a souligné Jérôme Dubost.