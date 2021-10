Orne. Avec tout ce verglas, comment ne pas finir sa course dans le fossé ?

L'Orne a été placée, par Météo France, en zone orange à cause de la vague de froid qui traverse le département depuis lundi 8 février. Les usagers de la route vont devoir être prudents. "Il va falloir adapter sa conduite", indique Abdel Loughmari, enseignant à l'École de conduite Alençonnaise (ECA) depuis une trentaine d'années.

Pour éviter les accidents, il livre quelques conseils à appliquer. Si vous prenez la route, "commencez par utiliser les accessoires du véhicule comme le désembuage et les phares. Il faut anticiper son freinage et augmenter ses distances de sécurité. Si par malheur votre voiture glisse sur la chaussée, le meilleur conseil est d'utiliser le frein à moteur et tourner le volant du côté où l'arrière chasse."