Musique. The Voice : Giada fait sensation lors des auditions à l'aveugle !

The Voice a repris du service le samedi 6 février et, pour le premier épisode des auditions à l'aveugle, une candidate a fait sensation auprès du jury : Giada.

Giada a 33 ans, elle vient de Castro en Italie et elle chante depuis son adolescence. Très sensible et timide, la musique l'aide à exprimer ses émotions. Selon elle, les auditions à l'aveugle peuvent changer sa vie. N'ayant jamais eu l'occasion de se faire entendre, Giada veut faire passer un message : on a besoin de croire en nous-même. En choisissant d'interpréter Il mio Rifugio de Richard Cocciante, elle vient montrer sa puissance vocale et crier son amour pour la musique.

À la suite de sa performance, elle a intégré l'équipe de Florent Pagny.

Découvrez ci-dessous son passage :