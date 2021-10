Podcast. Jean-Marie Quéméner conte les aventures du pirate de Carnac

Le pouvoir consolateur de la littérature est immense en cette période de crise et de restriction de nos libertés. L'auteur breton Jean-Marie Quéméner nous livre un grand roman d'aventures et de pirateries. Avec son héros, le pirate Yann Kervadec, il nous entraine de Carnac à la mer des Caraïbes en passant par la Louisiane, le Honduras, le Brésil et la Jamaïque. " Le vent des soupirs " est un roman terriblement addictif. Hymne à la liberté et à l'amitié écrit d'une main de maitre, " Le vent des soupirs " ouvre en grand les portes de l'ailleurs, de l'imaginaire et de l'altérité. Nos vies sous couvre-feu retrouvent des couleurs avec les bouquins de Jean-Marie Quéméner.

Ecoutez notre entretien avec Jean-Pierre Quéméner pour "Des bouquins dans les poches" :

Le vent des soupirs de Jean-Marie Quéméner - PLON

Le vent des soupirs - Jean-Marie Quéméner - Editions Plon - 19,90 euros