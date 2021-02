Bayeux. La restauration de la cathédrale se poursuit

Une nouvelle phase de la restauration des parties hautes du bras de transept de la cathédrale de Bayeux s'est terminée début février. "On vient d'achever la restauration des vitraux anciens de la façade sud. Tous les parements en pierre et les sculptures situés à l'extérieur de la cathédrale sont également remis à neuf", explique Jérôme Beaunay, architecte des Bâtiments de France et conservateur de l'édifice. Un travail qui regroupe artisans locaux, mais aussi artistes contemporains. "Tous les siècles ont marqué cette cathédrale, on souhaitait que le XXIe siècle y apparaisse aussi. C'est pourquoi nous avons souhaité faire appel à un artiste. Un appel à candidatures a été lancé et Véronique Joumard, artiste contemporaine, est la lauréate", continue le conservateur.

Les premiers vitraux contemporains sont désormais visibles depuis la façade sud de l'édifice. "Deux baies ont d'ores et déjà été installées. J'ai travaillé à l'aide de volumes en verre. Quand la lumière les traverse, cela produit des arcs-en-ciel de couleurs à l'intérieur de la cathédrale", explique Véronique Joumard.

"Les vitraux sont particulièrement importants pour les chrétiens"

Jusqu'alors, les vitraux avaient disparu et étaient remplacés par des panneaux de plexiglas. "Les vitraux sont particulièrement importants pour les chrétiens. C'est par ce biais que passe la lumière divine et cela représente la force de Dieu", explique Jerôme Beaunay. Pour les parties hautes des vitraux, l'artiste a donc choisi d'utiliser un verre dit dichroïque : "Ce verre produit des couleurs assez changeantes, selon la lumière et l'angle avec lequel on le regarde", décrit-elle.

Le chantier n'est toutefois pas encore terminé. Les échafaudages ont été installés dans l'église. "La troisième phase vient de débuter. Cette étape va être très visible depuis les parties extérieures de la ville. Un important travail de maçonnerie va être réalisé", poursuit Jérôme Beaunay. Ce chantier de restauration devrait se terminer d'ici quatre ans. "Nous effectuons les travaux sur une façade chaque année", conclut le conservateur de la cathédrale de Bayeux.