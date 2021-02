Musique. Spice Girls : leur retour se précise et de nouveaux titres sont attendus

Les Spice Girls, 44 millions d'albums vendus à la fin des années 90. Véritable phénomène de société, les Anglaises pourraient bientôt faire leur retour. Passant de cinq chanteuses à quatre, c'est dans les domaines de la musique et du cinéma que les Spice Girls pourraient bien réapparaître. Un biopic est actuellement à l'étude et, selon Mel C, de nouveaux titres sont en préparation, même si le sujet reste encore sensible, les Spice Girls ne souhaitant pas faire moins bien que lors de leur âge d'or !